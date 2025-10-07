Spritz-ziamo Musica | concerti e aperitivo alla Casa del Cinema

Spritz-ziamo Musica! L'aperitivo ha un nuovo sound a Taormina a ottobre con gli appuntamenti musicali che uniscono musica, atmosfera rilassata e il piacere di stare insieme.Ecco i concerti in programma alla Casa del Cinema a Taormina sotto la direzione artistica di Gianna Fratta. Al termine del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

