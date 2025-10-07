Sprint Zone – Giorgio Frinolli racconta Dosso Simonelli e le nuove sfide della velocità azzurra

Nuovo appuntamento di Sprint Zone con un ospite d’eccezione: Giorgio Frinolli, tecnico romano ed ex specialista dei 400 ostacoli, reduce dai Mondiali di Tokyo 2025 come allenatore di due stelle della Nazionale italiana: Zaynab Dosso e Lorenzo Simonelli. Frinolli, assistente storico di Filippo Di Mulo nello staff delle staffette veloci azzurre, ci porterà dietro le quinte della stagione mondiale, raccontando i segreti della preparazione e i prossimi obiettivi verso il 2026.? Con Ferdinando Savarese parleremo delle prestazioni dei suoi atleti in Giappone, dei successi e delle difficoltà del 2025 dell’atletica italiana, con uno sguardo particolare alla velocità maschile, in cerca di rilancio dopo un anno complesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

