Spotify si allea con ChatGPT per suggerimenti musicali e podcast personalizzati
Spotify ha annunciato una nuova collaborazione con ChatGPT, il modello linguistico sviluppato da OpenAI, per offrire ai propri utenti consigli su misura su musica e podcast. La nuova funzionalità, disponibile sia per utenti Free che Premium, permetterà di c ollegare l’account Spotify al chatbot, che sarà in grado di suggerire nuovi artisti, playlist e contenuti audio sulla base delle preferenze personali. Scopriamo di più. Cosa potranno chiedere gli utenti al sistema di IA. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, gli utenti potranno interagire direttamente con l’intelligenza artificiale ponendo domande come: “Crea una playlist con artisti latini che ascolto spesso” oppure “Quali podcast mi consigli per approfondire scienza e innovazione?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Spotify si allea con ChatGPT, ecco perché
Spotify si allea con ChatGPT, ecco perché - La nuova funzionalità, disponibile sia per utenti free che premium, permetterà di avere suggerimenti musicali e podcast personalizzati ... Secondo msn.com
ChatGPT integra app come Spotify, Canva e Expedia: tutte le novità, ma non in Europa - OpenAI introduce integrazioni dirette con app esterne in ChatGPT, ma la funzione non è ancora disponibile nell'Unione Europea. Lo riporta multiplayer.it