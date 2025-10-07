Spotify si allea con ChatGPT ecco perché
Roma, 7 ottobre 2025 – Spotify ha annunciato una nuova collaborazione con ChatGPT, il modello linguistico sviluppato da OpenAI, per offrire ai propri utenti consigli su misura su musica e podcast. La nuova funzionalità, disponibile sia per utenti Free che Premium, permetterà di c ollegare l’account Spotify al chatbot, che sarà in grado di suggerire nuovi artisti, playlist e contenuti audio sulla base delle preferenze personali. Scopriamo di più. Cosa potranno chiedere gli utenti al sistema di IA. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, gli utenti potranno interagire direttamente con l’intelligenza artificiale ponendo domande come: “Crea una playlist con artisti latini che ascolto spesso” oppure “Quali podcast mi consigli per approfondire scienza e innovazione?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spotify - allea
Paolo Ruffini. . Federico: “Al cinema dormo”. Radio Up&Down tutti i sabato alle 20 su Radio 24 e su spotify! Vai su Facebook
Spotify cambia lo shuffle: addio alle canzoni ripetute - X Vai su X
Spotify annuncia nuove misure contro la musica creata con l'AI - Spotify introduce nuove regole per gestire la musica creata con intelligenza artificiale, puntando su trasparenza e lotta ai deepfake ... Da libero.it
Spotify, giro di vite contro la musica generata con l'intelligenza artificiale - La società non condanna la tecnologia a prescindere, ma conferma che ci vogliono delle regole un po' più ferree e definite. Riporta msn.com