Spotify si allea con ChatGPT ecco perché

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 7 ottobre 2025 – Spotify ha annunciato una nuova collaborazione con ChatGPT, il modello linguistico sviluppato da OpenAI, per offrire ai propri utenti consigli su misura su musica e podcast. La nuova funzionalità, disponibile sia per utenti Free che Premium, permetterà di c ollegare l’account Spotify al chatbot, che sarà in grado di suggerire nuovi artisti, playlist e contenuti audio sulla base delle preferenze personali. Scopriamo di più. Cosa potranno chiedere gli utenti al sistema di IA. Secondo quanto comunicato dalla piattaforma, gli utenti potranno interagire direttamente con l’intelligenza artificiale ponendo domande come: “Crea una playlist con artisti latini che ascolto spesso” oppure “Quali podcast mi consigli per approfondire scienza e innovazione?”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

