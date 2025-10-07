Sportello Afol È boom di iscrizioni

In un colpo solo 129 nuovi iscritti. Numeri importanti nel primo semestre 2025 per lo Sportello lavoro di Giussano, servizio offerto nella palazzina comunale “La Stazione” (ex sede Asl) di via Fermi e gestito da Afol Monza e Brianza. Il servizio, insomma, continua a essere apprezzato. Negli anni, del resto, si è distinto per la sua qualità: è molto più di un semplice punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La maggioranza dei nuovi utenti è di sesso femminile (53%). La maggioranza dei residenti che ha usufruito del servizio è di cittadinanza italiana (74%) ed è in possesso di licenza media (34%), diploma di maturità (30%) o qualifica professionale (16%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

