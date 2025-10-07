In un colpo solo 129 nuovi iscritti. Numeri importanti nel primo semestre 2025 per lo Sportello lavoro di Giussano, servizio offerto nella palazzina comunale “La Stazione” (ex sede Asl) di via Fermi e gestito da Afol Monza e Brianza. Il servizio, insomma, continua a essere apprezzato. Negli anni, del resto, si è distinto per la sua qualità: è molto più di un semplice punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La maggioranza dei nuovi utenti è di sesso femminile (53%). La maggioranza dei residenti che ha usufruito del servizio è di cittadinanza italiana (74%) ed è in possesso di licenza media (34%), diploma di maturità (30%) o qualifica professionale (16%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sportello Afol. È boom di iscrizioni