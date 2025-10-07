Sportello Afol È boom di iscrizioni
In un colpo solo 129 nuovi iscritti. Numeri importanti nel primo semestre 2025 per lo Sportello lavoro di Giussano, servizio offerto nella palazzina comunale “La Stazione” (ex sede Asl) di via Fermi e gestito da Afol Monza e Brianza. Il servizio, insomma, continua a essere apprezzato. Negli anni, del resto, si è distinto per la sua qualità: è molto più di un semplice punto di incontro tra domanda e offerta di lavoro. La maggioranza dei nuovi utenti è di sesso femminile (53%). La maggioranza dei residenti che ha usufruito del servizio è di cittadinanza italiana (74%) ed è in possesso di licenza media (34%), diploma di maturità (30%) o qualifica professionale (16%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Cosa fare dopo la terza media? O siete all'inizio delle superiori e serve ri-orientarsi e cambiare scuola? Potete trovare orientamento e tante informazioni utili nei 2 webinar gratuiti organizzati da Afol Metropolitana: mercoledì 15 ottobre dalle 18.00 alle 19.30 Vai su Facebook
