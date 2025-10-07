Sport in tv oggi martedì 7 ottobre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 7 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sul ciclismo. Di scena l’edizione 2025 della Tre Valli Varesine e vedremo se il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, dopo aver monopolizzato la scena nei Mondiali e negli Europei, vorrà far vedere la propria superiorità in questa prova, pensando a quel che sarà nel Giro di Lombardia. In primo piano il tennis con il torneo di Shanghai che prosegue. 🔗 Leggi su Oasport.it
