Spopolamento delle aree interne senza azioni concrete la legge resta un proposito per l' Uncem | si lavora alle modifiche

Ilpescara.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le misure adottate le aree interne continuano a soffrire il problema dello spopolamento e se “la legge attuale è un buon punto di partenza” per attuarla servono “risorse adeguate e una visione coordinata. Non basta una norma, serve un sistema che supporta i sindaci e le comunità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spopolamento - aree

Lo spopolamento delle aree interne è davvero irreversibile

Approvata la mozione contro il Piano nazionale aree interne: "Piccoli comuni condannati allo spopolamento"

A proposito di spopolamento delle Aree Interne, che riguarda anche il nostro amato Sannio

spopolamento aree interne senzaAree interne, Di Marco: “Contro lo spopolamento servono strategie integrate, governance più efficace e incentivi per chi sceglie di restare o tornare” - “L’evento di oggi a L’Aquila sullo stato di attuazione della Legge regionale 32/2021 a sostegno delle aree interne è stato un confronto proficuo da cui affiorano tante priorità e tempi serra ... Da terremarsicane.it

AREE INTERNE: PIETRUCCI, “QUALE TURISMO SENZA TRASPORTI NEL FINE SETTIMANA? SERVE RIVOLUZIONE” - L’AQUILA – Una “rivoluzione” per le aree interne che parta dai progetti del biglietto unico e dei servizi gratuiti e poi basta “riempirsi la bocca di turismo, quando di sabato e di domenica, nei ponti ... Lo riporta abruzzoweb.it

Cerca Video su questo argomento: Spopolamento Aree Interne Senza