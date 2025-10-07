Spopolamento delle aree interne senza azioni concrete la legge resta un proposito per l' Uncem | si lavora alle modifiche

Nonostante le misure adottate le aree interne continuano a soffrire il problema dello spopolamento e se “la legge attuale è un buon punto di partenza” per attuarla servono “risorse adeguate e una visione coordinata. Non basta una norma, serve un sistema che supporta i sindaci e le comunità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Lo spopolamento delle aree interne è davvero irreversibile

Approvata la mozione contro il Piano nazionale aree interne: "Piccoli comuni condannati allo spopolamento"

A proposito di spopolamento delle Aree Interne, che riguarda anche il nostro amato Sannio

Leggi su Tgr Abruzzo Misure contro lo spopolamento delle aree interne All'Aquila, in Regione aperto un confronto con amministratori, associazioni e tecnici per rafforzare la legge contro lo spopolamento e costruire nuove strategie di rilancio delle aree interne

Spopolamento, Tosini: «In arrivo oltre 81 milioni di euro per le aree interne» - Il Giunco

Aree interne, Di Marco: “Contro lo spopolamento servono strategie integrate, governance più efficace e incentivi per chi sceglie di restare o tornare” - “L’evento di oggi a L’Aquila sullo stato di attuazione della Legge regionale 32/2021 a sostegno delle aree interne è stato un confronto proficuo da cui affiorano tante priorità e tempi serra ... Da terremarsicane.it

AREE INTERNE: PIETRUCCI, “QUALE TURISMO SENZA TRASPORTI NEL FINE SETTIMANA? SERVE RIVOLUZIONE” - L’AQUILA – Una “rivoluzione” per le aree interne che parta dai progetti del biglietto unico e dei servizi gratuiti e poi basta “riempirsi la bocca di turismo, quando di sabato e di domenica, nei ponti ... Lo riporta abruzzoweb.it