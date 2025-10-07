Spiragli a Sharm | Washington spinge su tregua e scambi a Gaza
Tra Sharm el Sheikh e Washington soffia un vento di possibilità: i colloqui indiretti tra Israele e Hamas si muovono, mentre dalla Casa Bianca trapela un cauto ottimismo. Donald Trump parla di progressi e di convergenze su nodi di peso. L’orizzonte resta fragile, ma la finestra negoziale oggi sembra davvero socchiusa. Cauto ottimismo e messaggi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Spiragli di pace tra #Israele e #Hamas, ma restano le fronde interne Il governo israeliano e il gruppo terroristico islamista sarebbero più vicini a un accordo sulla base del piano di pace proposto da Donald Trump. Oggi a Sharm el-Sheikh... »https://buff.ly/MRr - X Vai su X
In #Israele i nuovi spiragli di pace si intrecciano con la vigilia del secondo anniversario del 7 ottobre. Le commemorazioni, in alcuni dei luoghi teatro del massacro compiuto da #Hamas, sono già cominciate. Al TG1 la testimonianza di un italiano scampato all’a - facebook.com Vai su Facebook