Spinazzola tra rinnovo Nazionale e nuovo ciclo di fuoco per il Napoli

Leonardo Spinazzola è uno dei volti più brillanti dell'avvio di stagione del Napoli.

© Forzazzurri.net - Spinazzola tra rinnovo, Nazionale e nuovo ciclo di fuoco per il Napoli

spinazzola rinnovo nazionale nuovoSpinazzola era un esubero fino a pochi mesi fa, ora vorrebbe rinnovare col Napoli (CorSport) - Leonardo Spinazzola sta vivendo una seconda giovinezza con il Napoli e vorrebbe rinnovare il suo contratto con il club. Lo riporta ilnapolista.it

Inizio campionato da urlo per Spinazzola, rinnovo e convocazione in Nazionale - L'esterno ha deciso di voler continuare la sua esperienza con il Napoli, contratto a lungo termine. internapoli.it scrive

