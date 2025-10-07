spinazzola era un esubero fino a pochi mesi fa ora vorrebbe rinnovare col napoli corsport

Leonardo Spinazzola sta vivendo una seconda giovinezza con il Napoli e anche il ct della Nazionale Rino Gattuso lo ha notato, richiamandolo dopo due anni dall’ultima volta in campo con l’Italia. In vista del Mondiale 2026 della prossima estate (sempre se gli Azzurri ci saranno), il terzino ha espresso la volontà di rinnovare il suo contratto col Napoli, in scadenza a giugno. Spinazzola sta vivendo una seconda giovinezza, ora ha chiesto il rinnovo col Napoli. Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport: Uno dei più grandi protagonisti dell’avvio di stagione del Napoli, è stato di parola: il 17 luglio 2024, appena ingaggiato da svincolato, disse chiaro e tondo di essere ancora in grado di dare qualcosa, e 445 giorni e 37 partite più tardi è stato convocato in Nazionale dopo aver vinto uno scudetto, la concorrenza dei più giovani e soprattutto lo scetticismo di chi lo riteneva finito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

