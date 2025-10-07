una panoramica sulla serie spagnola Old Dog, New Tricks. La produzione televisiva Old Dog, New Tricks, conosciuta anche con il titolo originale Animal, rappresenta una commedia spagnola disponibile su Netflix che affronta temi sociali e morali attraverso una narrazione ricca di situazioni comiche e riflessive. La serie si concentra sulle vicende di Anton, un veterinario di mezza età che si trova a dover navigare tra dilemmi etici e sfide professionali in un contesto che mette in discussione i valori tradizionali e le dinamiche del mondo veterinario moderno. motivazioni dietro l’ingresso di anton nella clinica kawanda. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spiegazione del finale di Old Dog, New Tricks su Netflix