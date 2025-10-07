Spider-Man in Avengers | Doomsday e Secret Wars? Un rumor svela il ruolo di Tom Holland nei film

Da protagonista del ritorno degli Avengers ad assente dalle pellicole in arrivo: la posizione di Tom Holland nei cinecomic dei Russo in arrivo sarebbe stata chiarita da uno scooper. Dopo la decisione iniziale di appendere il chiodo il costume da Uomo Ragno, Tom Holland è tornato sui suoi passi ed è attualmente impegnato sul set di Spider-Man: Brand New Day, in arrivo al cinema la prossima estate. Ma la domanda che attanaglia i fan riguarda la sua possibile presenza in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Nelle prime fasi dopo l'annuncio dell'arrivo di Doomsday, i rumor indicavano in Peter Parker il protagonista del film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Spider-Man in Avengers: Doomsday e Secret Wars? Un rumor svela il ruolo di Tom Holland nei film

Futuro di spider-man: cosa significa per avengers secret wars

Spider-Man: Brand New Day – Le foto dal set confermano la cronologia rispetto ad Avengers: Doomsday?

Spider-Man rivela l’eroe degli Avengers di cui non si fida e sbaglia completamente

Scoprite le ultime interessanti indiscrezioni sul ruolo di Yelena Belova/Vedova Nera nei prossimi film della Saga del Multiverso.

Mark Ruffalo spiega come mai non è nel teaser trailer di Avengers: Doomsday - L’attore ha rassicurato i fan: Hulk resterà nel MCU e tornerà nei prossimi progetti, incluso Spider- Come scrive tg24.sky.it