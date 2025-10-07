Spider-Man | Brand New Day le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame?

Movieplayer.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora immagini trapelate dal set del prossimo film con Tom Holland potrebbero aver svelato l'arrivo di una scena che i fan già conoscono molto bene Il set di Spider-Man: Brand New Day a Basingstoke (Inghilterra) sta già attirando l'attenzione dei fan e degli appassionati di videogiochi per una ragione molto specifica. Le foto recenti dalla produzione mostrano veicoli della polizia, ambulanze e persino un elicottero in stile militare, quest'ultimo marcato con un'aquila simile a quella vista su alcuni veicoli blindati immortalati in scatti precedenti. Tali immagini hanno alimentato le speculazioni secondo cui il film potrebbe includere una scena d'azione ispirata a un momento memorabile tratto dal videogioco Spider-Man sviluppato da Insomniac. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

spider man brand new day le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame?

In questa notizia si parla di: spider - brand

Tom Holland rivela nuovi dettagli su Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day, Kevin Feige svela la trama e il ruolo di The Punisher

Spider-Man: Brand New Day: i primi dettagli del film e il ruolo di Punisher anticipati da Kevin Feige

spider man brand newSpider-Man: Brand New Day, le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame? - Ancora immagini trapelate dal set del prossimo film con Tom Holland potrebbero aver svelato l'arrivo di una scena che i fan già conoscono molto bene ... Lo riporta movieplayer.it

spider man brand newSpider-Man: Brand New Day, tornerà anche questo personaggio dei primi film? - Man di Tom Holland ha parlato del suo possibile ritorno in Brand New Day ... Secondo cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Spider Man Brand New