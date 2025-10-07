Ancora immagini trapelate dal set del prossimo film con Tom Holland potrebbero aver svelato l'arrivo di una scena che i fan già conoscono molto bene Il set di Spider-Man: Brand New Day a Basingstoke (Inghilterra) sta già attirando l'attenzione dei fan e degli appassionati di videogiochi per una ragione molto specifica. Le foto recenti dalla produzione mostrano veicoli della polizia, ambulanze e persino un elicottero in stile militare, quest'ultimo marcato con un'aquila simile a quella vista su alcuni veicoli blindati immortalati in scatti precedenti. Tali immagini hanno alimentato le speculazioni secondo cui il film potrebbe includere una scena d'azione ispirata a un momento memorabile tratto dal videogioco Spider-Man sviluppato da Insomniac. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame?