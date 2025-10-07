Spider-Man | Brand New Day le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame?
Ancora immagini trapelate dal set del prossimo film con Tom Holland potrebbero aver svelato l'arrivo di una scena che i fan già conoscono molto bene Il set di Spider-Man: Brand New Day a Basingstoke (Inghilterra) sta già attirando l'attenzione dei fan e degli appassionati di videogiochi per una ragione molto specifica. Le foto recenti dalla produzione mostrano veicoli della polizia, ambulanze e persino un elicottero in stile militare, quest'ultimo marcato con un'aquila simile a quella vista su alcuni veicoli blindati immortalati in scatti precedenti. Tali immagini hanno alimentato le speculazioni secondo cui il film potrebbe includere una scena d'azione ispirata a un momento memorabile tratto dal videogioco Spider-Man sviluppato da Insomniac. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Tom Holland rivela nuovi dettagli su Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man: Brand New Day, Kevin Feige svela la trama e il ruolo di The Punisher
Spider-Man: Brand New Day: i primi dettagli del film e il ruolo di Punisher anticipati da Kevin Feige
ScreenWeek Cinema & Serie. Soundridemusic · Tension Mode. Spider-Man 4 potrebbe finalmente arrivare? Non parliamo del nuovo film con Tom Holland (Spider-Man Brand New Day), ma di un ipotetico quarto film con Tobey Maguire, protagonista della stor - facebook.com Vai su Facebook
New set pictures from set of #SpiderManBrandNewDay in Basingstoke! - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set anticipano una scena spettacolare dei videogame? - Ancora immagini trapelate dal set del prossimo film con Tom Holland potrebbero aver svelato l'arrivo di una scena che i fan già conoscono molto bene ... Lo riporta movieplayer.it
Spider-Man: Brand New Day, tornerà anche questo personaggio dei primi film? - Man di Tom Holland ha parlato del suo possibile ritorno in Brand New Day ... Secondo cinema.everyeye.it