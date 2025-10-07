Spid salvo fino al 2026 | firmata la convenzione tra Governo e gestori Accordo in extremis evita lo stop del servizio ma Poste Italiane potrebbe metterlo a pagamento

Spid ottiene una proroga. Il Govern e i gestori dell'identità digitale hanno siglato oggi l'accordo che garantisce la sopravvivenza del servizio, a pochi giorni dalla scadenza della convenzione fissata per giovedì 9 ottobre. La firma è arrivata tra Assocertificatori, associazione che rappresenta i fornitori come Poste, Aruba e Infocert, e l'Agid (Agenzia Italia Digitale). La nuova convenzione dovrebbe avere durata annuale, rinnovabile fino a un massimo di cinque anni, ma il futuro del sistema rimane incerto. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Poste Italiane valuta un canone annuo per lo SPID: con oltre 20 milioni di utenti, la mossa potrebbe cambiare il futuro dell'identità digitale in Italia. Un cambio di rotta che potrebbe pesare sul portafoglio di milioni di italiani

Il governo salva lo Spid. E ora altri gestori potrebbero renderlo a pagamento

Spid addio, avanti con la Cie? Dibattito nel centrodestra… - La Ue impone ai Paesi membri di arrivare al 2026 con una Identità digitale.