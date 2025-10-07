Spid rimane per altri 5 anni intesa per prolungare la convenzione Ma potrebbe diventare a pagamento
Roma, 7 ottobre 2025 - Il servizio Spid resta per altri 5 anni, rinnovato allo scadere della convenzione dopo settimane di incertezza. Assocertificatori ha annunciato l'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid), con validità fino ad ulteriori cinque anni. "L'aggiornamento della convenzione conferma il ruolo strategico di Spid - sottolinea Andrea Sassetti, Presidente di Assocertificatori - e testimonia la volontà di proseguire un percorso condiviso verso il futuro dell'identità digitale italiana ed europea, nel segno della sicurezza, dell'innovazione e della sostenibilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spid - rimane
