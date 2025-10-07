Spid resta per ora | rinnovata la convenzione per altri 5 anni ma ora potrebbe scattare il pagamento

L’intesa arrivata quasi allo scadere dei termini, ma consente di evitare lo stop di uno strumento ormai diventato essenziale per milioni di cittadini. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento

In questa notizia si parla di: spid - resta

Lo Spid diventa a pagamento: altri due operatori introducono un canone annuo. Quanto costa, a partire da quando e con chi resta gratuito

Bergamo, lo Spid resta gratuito grazie a un accordo tra Comune e Lepida

Il #Bastia attacca ma il Terni colpisce e resta in vetta #Betti #calcioumbro #classifica #Cunzi #Eccellenza #TerniFC #vittoria - facebook.com Vai su Facebook

Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per i prossimi 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento - L’intesa arrivata quasi allo scadere dei termini, ma che consente di evitare lo stop di uno strumento ormai diventato essenziale per milioni di cittadini ... Segnala corriere.it

Il governo salva lo Spid. E ora altri gestori potrebbero renderlo a pagamento - Il Governo e i fornitori di Spid (identità digitale) hanno rinnovato la convenzione dopo un lungo braccio di ferro. Si legge su repubblica.it