Spid resta ancora tra noi Ma ora viene la prova di maturità

Wired.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo delle convenzioni del servizio pubblico di identità digitale impone agli operatori di ideare nuovi modelli di business e affrontare il nodo sicurezza. 🔗 Leggi su Wired.it

Lo Spid diventa a pagamento: altri due operatori introducono un canone annuo. Quanto costa, a partire da quando e con chi resta gratuito

Bergamo, lo Spid resta gratuito grazie a un accordo tra Comune e Lepida

Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento

spid resta viene provaLo Spid è salvo per cinque anni: rinnovata l’intesa tra i gestori e il dipartimento per la trasformazione digitale - L'identità digitale italiana usata da 41 milioni di cittadini è salva. ilfattoquotidiano.it scrive

Spid a pagamento: perché alcuni gestori prevedono dei costi e come averlo ancora gratis - A maggio scorso è stato Aruba a chiedere un pagamento allo scattare del secondo anno di attivazione, ... Come scrive gazzetta.it

