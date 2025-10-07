Stavamo per perdere, tutti, l'identità digitale, ossia lo Spid. Addio collegamento con l'Inps e con altre decine di istituzioni che hanno i dati dei cittadini. La schiarita oggi, 7 ottobre 2025. Quando Assocertificatori ha annunciato l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) e il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per prolungare la convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità digitale (Spid), con validità fino ad ulteriori cinque anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Spid, identità digitale a rischio: poi l’accordo a Palazzo Chigi, convenzione rinnovata per 5 anni