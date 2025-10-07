Spid convenzione rinnovata per 5 anni

20.40 La convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) è stata prolungata per altri cinque anni. E' quanto annuncia Assocertificatori, aggiungendo che il gestori hanno ricevuto conferma della "possibilità di introdurre una valorizzazione economica della base utenti secondo logiche di mercato". In pratica, potrebbe divenire un servizio a pagamento. Sono "oltre 41 milioni i cittadini" che si sono dotati dello Spid, si afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it