Spid convenzione rinnovata per 5 anni
20.40 La convenzione per la gestione del Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) è stata prolungata per altri cinque anni. E' quanto annuncia Assocertificatori, aggiungendo che il gestori hanno ricevuto conferma della "possibilità di introdurre una valorizzazione economica della base utenti secondo logiche di mercato". In pratica, potrebbe divenire un servizio a pagamento. Sono "oltre 41 milioni i cittadini" che si sono dotati dello Spid, si afferma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: spid - convenzione
Spid salvo fino al 2026: firmata la convenzione tra Governo e gestori. Accordo in extremis evita lo stop del servizio, ma Poste Italiane potrebbe metterlo a pagamento
Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento
Spid rimane per altri 5 anni, intesa per prolungare la convenzione. Ma potrebbe diventare a pagamento
Spid resta (per ora): rinnovata la convenzione per altri 5 anni, ma ora potrebbe scattare il pagamento - X Vai su X
Convenzione rinnovata all'ultimo: lo Spid rimarrà per altri 5 anni, ma potrebbe non essere più gratuito - Lo Spid resta attivo per altri cinque anni grazie a una nuova convenzione tra governo e gestori del servizio. msn.com scrive
Rinnovata la convenzione per lo Spid per altri 5 anni - Assocertificatori annuncia il rinnovo dell'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei ... Come scrive msn.com