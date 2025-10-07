Spezia Stillitano | Dobbiamo stare vicini alla squadra e a D' Angelo

di Marco Magi La Spezia, 6 ottobre 2025 – Il presidente dello Spezia, Charlie Stillitano, parla per confermare mister Luca D'Angelo, dopo i dubbi del post Palermo. “Sicuramente non è stato l’avvio di stagione che tutti noi immaginavamo. Siamo delusi, dispiaciuti, ma soprattutto consapevoli. Consapevoli che non stiamo ancora mostrando il vero volto dello Spezia, quello fatto di orgoglio, carattere e appartenenza. Il primo pensiero è rivolto ai nostri tifosi, che anche dopo la gara di sabato hanno dimostrato cosa significa amare questi colori: ci hanno sostenuto fino alla fine ed è in primis per loro che vogliamo reagire ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

