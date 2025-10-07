Spezia Stillitano | Dobbiamo stare vicini alla squadra e a D' Angelo
di Marco Magi La Spezia, 6 ottobre 2025 – Il presidente dello Spezia, Charlie Stillitano, parla per confermare mister Luca D'Angelo, dopo i dubbi del post Palermo. “Sicuramente non è stato l’avvio di stagione che tutti noi immaginavamo. Siamo delusi, dispiaciuti, ma soprattutto consapevoli. Consapevoli che non stiamo ancora mostrando il vero volto dello Spezia, quello fatto di orgoglio, carattere e appartenenza. Il primo pensiero è rivolto ai nostri tifosi, che anche dopo la gara di sabato hanno dimostrato cosa significa amare questi colori: ci hanno sostenuto fino alla fine ed è in primis per loro che vogliamo reagire ”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spezia - stillitano
Stillitano "Siamo i custodi dello Spezia. Crescere mantenendo i piedi per terra"
Crisi Spezia, arriva il presidente Stillitano. Serve una sterzata dopo il pessimo avvio
SPEZIA - Il presidente Stillitano conferma D’Angelo: “Dobbiamo stare vicini alla squadra e all’allenatore” https://ift.tt/ckrxHN7 - X Vai su X
LE PAROLE DEL PRESIDENTE DELLO SPEZIA CHARLIE STILLITANO Arrivano conferme importanti #SpeziaCalcio - facebook.com Vai su Facebook
Spezia, Stillitano conferma il tecnico: "Dobbiamo stare vicini alla squadra e a mister D’Angelo" - Un momento non dei più semplici per lo Spezia, che dopo la sconfitta di sabato contro il Palermo si trova all'ultimo posto della graduatoria. tuttomercatoweb.com scrive
Spezia, il pres. Stillitano: "Consapevoli di non aver ancora mostrato il nostro vero volto. Usciremo da questo momento" - Nel giorno della ripresa degli allenamenti, in casa Spezia ha parlato il presidente Charlie Stillitano, che ha ribadito la sua fiducia al tecnico D’Angelo nonostante. Da tuttob.com