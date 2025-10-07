Spettacolo e qualità | il Palazzetto dello sport ospita il 13° ‘Memorial fratelli Burchi’
Pisa, 7 ottobre 2025 – La A.S.D. Pugilistica Galileo Galilei, attiva nel tessuto sportivo e sociale pisano dal 1917 e affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana, annuncia la tredicesima edizione del Memorial ‘Fratelli Burchi’, in programma domenica 12 ottobre alle 16 presso il Palazzetto dello Sport ‘Carlesi’ di Pisa. Dopo il successo del recente 4° ‘Memorial Piero Del Papa’, la società triplica gli sforzi organizzativi proponendo una nuova giornata di sport e spettacolo dedicata a due figure storiche del pugilato pisano: Fernando e Sergio Burchi, entrambi pugili professionisti. Sergio, che è stato atleta di punta della Nazionale italiana dilettanti e nonché sfidante al titolo italiano Professionisti dei pesi mediomassimi, ha poi proseguito il suo impegno come maestro della nostra amata Galilei, oggi presieduta dal figlio Andrea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
