Spettacoli in scena non solo per i soci | il Piccolo teatro chiuso dopo il blitz dei vigili Battaglia in tribunale

Il sipario si è chiuso ufficialmente a giugno e a oggi non si sa quando potrà nuovamente accogliere uno spettacolo. E dal Piccolo teatro di Bari - istituzione culturale con oltre 60 anni di storia, fondata da Eugenio D'Attoma e oggi rappresentata dalla moglie, l'attrice Nietta Tempesta - lanciano. 🔗 Leggi su Baritoday.it