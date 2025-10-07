Spese tecniche e perizie Lavori post alluvione c’è il bando integrativo | Un aiuto per le famiglie
Dopo l’approvazione in Giunta della destinazione di oltre 90mila euro del Fondo di comunità metropolitano, parte l’iter per un ulteriore sostegno ai cittadini colpiti dalle alluvioni e frane del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Da questa settimana è infatti possibile presentare domanda per ottenere il contributo straordinario del Circondario, pensato per ristorare le spese tecniche e di perizia non interamente coperte dai fondi commissariali. Si tratta del passo operativo successivo alla delibera con cui la Giunta di via Boccaccio aveva deciso di destinare le risorse del Fondo di comunità per integrare i ristori ai nuclei familiari danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: spese - tecniche
I danni delle alluvioni. Perizie e spese tecniche. Più fondi per le famiglie
Le spese legali e tecniche che i pompieri Andrea Lavia, 60 anni, Enrico Signor, 59 anni, e Luca Mauro, con le loro famiglie, dovranno affrontare, a detta di chi ha lanciato la sottoscrizione, sono stimate in circa 300 mila euro. Costi per i quali non è previsto alcu Vai su Facebook
Per la progettazione di nuova viabilità forestale e per la manutenzione, #RegioneFVG anticipa agli enti pubblici le spese tecniche per progetti di fattibilità tecnica ed economica o per i progetti di realizzazione. ?Domande entro il 31.10.25 Info qui https://bi - X Vai su X
Spese tecniche e perizie. Lavori post alluvione, c’è il bando integrativo: "Un aiuto per le famiglie" - Dopo l’approvazione in Giunta della destinazione di oltre 90mila euro del Fondo di comunità metropolitano, parte l’iter per un ulteriore sostegno ai cittadini colpiti dalle alluvioni e frane del maggi ... Lo riporta msn.com
Solo spese tecniche pagate prima del 30 marzo, diritto a sconto in fattura o cessione del credito per i lavori ancora non avviati? - La questione sollevata dal quesito è stata affrontata dall'Agenzia delle entrate nella circolare 24/2020 in materia di Superbonus nel quale è stata precisata nello specifico la differenza tra ... Secondo repubblica.it