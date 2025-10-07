Spese tecniche e perizie Lavori post alluvione c’è il bando integrativo | Un aiuto per le famiglie

Dopo l’approvazione in Giunta della destinazione di oltre 90mila euro del Fondo di comunità metropolitano, parte l’iter per un ulteriore sostegno ai cittadini colpiti dalle alluvioni e frane del maggio 2023 e del settembre-ottobre 2024. Da questa settimana è infatti possibile presentare domanda per ottenere il contributo straordinario del Circondario, pensato per ristorare le spese tecniche e di perizia non interamente coperte dai fondi commissariali. Si tratta del passo operativo successivo alla delibera con cui la Giunta di via Boccaccio aveva deciso di destinare le risorse del Fondo di comunità per integrare i ristori ai nuclei familiari danneggiati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

