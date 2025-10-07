Spesa militare da 12 miliardi Meloni punta sulle armi nella Manovra 2026
Una Manovra “leggera” per le famiglie e le imprese, con una dote prevista di circa 16 miliardi e una spesa militare di +12 miliardi nei prossimi tre anni. Questi i dati che emergono dal Documento programmatico di finanza pubblica, licenziato lo scorso giovedì sera nel Consiglio dei ministri. Dal Dpfp emerge un’importante virata verso un aumento delle spese militari, che, come da promesse fatte a Trump e alla Nato, passeranno dall’attuale 2% del Pil (circa 45 miliardi di euro all’anno) al 2,5% del Pil nel 2028 (quindi 61 miliardi di euro all’anno). Numeri che, se paragonati alla spesa per le famiglie e le imprese, riportano al tema dell’insostenibilità della promessa fatta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
