Spesa famiglieIstat | 1 su 3 taglia cibo

11.10 Nel 2024 la spesa media mensile delle famiglie in Italia è di 2.755 euro: invariata rispetto al 2023 (+0,6%). Lo stima l'Istat sui consumi in famiglia. Sono due anni che la spesa è superiore al preCovid (2.561 euro nel 2019) e fino al 2024 la spesa in famiglia è +7.6% a fronte di una inflazione del 18,5%. Spesa non alimentare:2.222euro mensile, 80,7% della spesa totale:+ 834 a Nordest rispetto al Sud. 1 su 3 taglia sul cibo 4,7mln in affitto, 3,8mln mutuo. Spesa single: 68% di una coppia, 58% di una famiglia con tre componenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it