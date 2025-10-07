Tempo di lettura: < 1 minuto Restano stazionarie e gravi le condizioni di Gaetano Cusano, il 17enne di Tocco Caudio aggredito sabato notte a Montesarchio e ferito gravemente al capo con una mazza da baseball durante una spedizione “punitiva” ad opera di un gruppo di giovani, quattro dei quali arrestati dai carabinieri ed ora in stato di fermo in carcere. Il ragazzo dalle prime luci dell’alba di domenica scorsa è ricoverato per trauma cranico nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale “San Pio” di Benevento dove i medici, dopo averlo sottoposto a due delicati interventi chirurgici alla testa, continuano a tenerlo in coma farmacologico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Spedizione punitiva a Montesarchio, colpito con una mazza da baseball: ancora gravi le condizioni di Gaetano