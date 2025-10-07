Spariscono i dossi ad Aci Castello | rubati e installati a Catania
Ci sono ladri di auto, di biciclette, persino di merendine, ma ad Aci Castello c’è chi ha pensato di portarsi via i dossi stradali e rimontarli a Catania. È successo in via Macaluso, dove alcuni rallentatori di velocità sono misteriosamente scomparsi. "Un gesto da Robin Hood dell’asfalto, ma senza autorizzazioni. Adesso i dossi, lo vedete, sono di nuovo a loro posto”. Nel cuore della notte un cittadino, o forse un gruppo, li avrebbe smontati con cura e reinstallati dove, evidentemente, riteneva servissero di più, al villaggio Dusmet. Il primo ad accorgersi della scomparsa dei dossi, costati 3 mila euro, è un cittadino che l'ha subito segnalato al Comune. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: spariscono - dossi
Furto singolare: spariscono i dossi da Aci Castello, i Carabinieri li ritrovano montati in un quartiere di Catania https://www.95047.it/furto-singolare-spariscono-i-dossi-da-aci-castello-i-carabinieri-li-ritrovano-montati-in-un-quartiere-di-catania/ - facebook.com Vai su Facebook
Mistero dei dossi stradali contesi spariti da Aci Castello e ritrovati a Catania #Mattino5 - X Vai su X
I dossi rubati ad Aci Castello e ritrovati a Catania - I dossi artificiali rubati ad Aci Castello sono stati ritrovati a Catania. Si legge su meridionews.it
Spariscono i dossi ad Aci Castello: rubati e ‘installati’ a Catania - CATANIA – Rubano dei ‘dossi’ artificiali utilizzati come ‘dissuasori di velocità’ da via Macaluso ad Aci Castello per metterli in una strada. Lo riporta msn.com