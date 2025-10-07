Ha ottenuto la grazia da Sergio Mattarella e ora è libero. Massimo Zen, il vigilantes condannato al carcere per aver sparato a un ladro, costretto a risarcire la famiglia e a vivere ben 826 giorni dietro le sbarre, si presenta a Quarta Repubblica per raccontare il suo calvario. Il suo e quello della moglie, obbligata, tra le altre cose, ad andare a trovare il marito lontano da casa dopo il trasferimento a Verona dal più vicino carcere di Padova dove erano presenti troppi detenuti "con legami familiari con la persona deceduta”. I fatti risalgono al 22 aprile del 2017 quando la guardia giurata colpì a morte un giostraio, Manuel Major, che aveva preso d’assalto un bancomat a Vedelago. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sparerei di nuovo?". La confessione di Massimo Zen, il vigilantes graziato da Mattarella