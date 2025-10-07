Sparatorie fatture false e cocaina | 8 in manette arrestato anche un agente di polizia

La maxi-operazione è in corso dalle prime ore di martedì: sono state arrestate 8 persone, 4 già trasferite in carcere e 4 ai domiciliari, ritenute responsabili a vario titolo di tentato omicidio, tentata rapina, detenzione e porto illegale di armi, associazione per delinquere finalizzata allo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

