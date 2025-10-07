Sparatoria nel quartiere Saracinello carrozziere ferito a colpi d' arma da fuoco
Attimi di paura questa mattina a Saracinello, quartiere nella zona Sud di Reggio Calabria. Ignoti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco contro il carrozziere Giuseppe Bullace, di 60 anni. Secondo quanto riporta l'Ansa, l'uomo, trasportato immediatamente al Grande ospedale metropolitano, non. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
