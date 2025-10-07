Sparatoria in un tribunale albanese un uomo ha ucciso un giudice durante un’udienza
Stavano dibattendo in tribunale a Tirana per cercare di risolvere una controversia immobiliare quando all’improvviso un uomo, presente in aula, ha tirato fuori una pistola e ha sparato al giudice. Non c’è stato nulla da fare per Astrit Kalaja, 57 anni, magistrato della corte d'Appello della. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - tribunale
