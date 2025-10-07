Scene da film dietro l’omicidio di Dolores Dori (foto), la 43enne sinti di Camponogara (Venezia) uccisa giovedì sera da tre colpi di pistola nel campo nomadi di Lonato del Garda (Brescia) al culmine di una faida per l’unione sentimentale sgradita tra la figlia, 23enne, e un ventenne di casa a Lonato. I carabinieri hanno fermato il figlio 16enne e la madre della vittima - Amalia Levacovich, 59 anni, ’regina’ dei sinti di Pistoia - per tentato omicidio aggravato, porto abusivo di armi, minacce. Mentre continua la caccia al presunto assassino - si ritiene il consuocero, sparito con la famiglia - si sono delineati gli antefatti di quello che per l’accusa è stato un raid punitivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria al campo nomadi. In cella madre e figlio della vittima