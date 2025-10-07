Spagna italiana uccisa a Formentera | autopsia esclude violenza

La 45enne italiana uccisa a Formentera non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell’autopsia. La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra (Cuneo) «non è stata dovuta a un atto violento», recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

