La 45enne italiana uccisa a Formentera non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell'autopsia. La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra (Cuneo) «non è stata dovuta a un atto violento», recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri.

© Feedpress.me - Spagna, italiana uccisa a Formentera: autopsia esclude violenza