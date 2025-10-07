Spagna italiana uccisa a Formentera | autopsia esclude violenza
La 45enne italiana uccisa a Formentera non è stata vittima di violenza domestica: lo ha riferito la Guardia Civil spagnola rendendo noti i primi risultati dell’autopsia. La morte di Luisa Asteggiano, originaria di Bra (Cuneo) «non è stata dovuta a un atto violento», recita il rapporto diffuso dalla Guardia Civil, sottolineando che gli inquirenti sono ancora in attesa dei risultati degli altri. 🔗 Leggi su Feedpress.me
"Luisa non è stata uccisa". L'autopsia esclude l'omicidio della braidese trovata morta a Formentera - La donna era stata trovata senza vita nella sua abitazione nella cittadina di Es Pujols ... Secondo rainews.it
Morta una 45enne italiana a Formentera, fermato il compagno - La donna risiedeva da anni nell'isola con un figlio nato da una precedente relazione (ANSA) ... Si legge su ansa.it