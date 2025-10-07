Spagna-Georgia | Roja senza Lamine Yamal ma il pronostico è tutto per lei

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Kvaratskhelia cerca l'impresa: la speranza è quella di non perdere la seconda posizione in classifica che garantirebbe il playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spagna georgia roja senza lamine yamal ma il pronostico 232 tutto per lei

© Gazzetta.it - Spagna-Georgia: Roja senza Lamine Yamal, ma il pronostico è tutto per lei

In questa notizia si parla di: spagna - georgia

Basket, l’Italia debutta agli Europei contro la Grecia. La Slovenia di Doncic ritrova la Polonia, la Spagna campione in carica sfida la Georgia

Prima sorpresa agli Europei di basket: la Georgia affonda la Spagna! Parte bene Israele

Basket, la Bosnia batte la Georgia: la Spagna rischia l’eliminazione agli Europei. La Francia vince

spagna georgia roja senzaSpagna-Georgia: Roja senza Lamine Yamal, ma il pronostico è tutto per lei - La squadra di Kvaratskhelia cerca l'impresa: la speranza è quella di non perdere la seconda posizione in classifica che garantirebbe il playoff ... Lo riporta msn.com

spagna georgia roja senzaMorata escluso dalla lista dei convocati della Spagna, De la Fuente: “Si tratta di una decisione tecnica” - Alvaro Morata non è stato inserito nella lista dei convocati per le gare di qualificazione ai Mondiali che vedranno opposte la Spagna a Georgia e Bulgaria ... Segnala goal.com

Cerca Video su questo argomento: Spagna Georgia Roja Senza