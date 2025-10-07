Spagna crollo di un edificio a Madrid | dispersi e feriti
Madrid, 7 ott. (askanews) - Un edificio in ristrutturazione è parzialmente crollato nel centro di Madrid, in Calle de las Hileras, a pochi passi dal Teatro Reale, causando diversi feriti e dispersi. L'area è stata immediatamente isolata dalle autorità, mentre i soccorritori proseguono le ricerche tra le macerie. Secondo quanto riferito dalla polizia di Stato spagnola almeno quattro persone sarebbero rimaste intrappolate sotto le rovine. Al momento i feriti sono tre, una persona sarebbe grave. Secondo fonti locali, i dispersi e i feriti farebbero parte della squadra impegnata nei lavori di riqualificazione dell'edificio, che doveva essere trasformato in un hotel a quattro stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In queste ore tragico alluvione in Spagna. Nelle immagini Ibiza Saragozza e altre località. - facebook.com Vai su Facebook
#Motogp: il crollo Bagnaia, il dominio spagnolo e poche alternative: l'Italia è entrata in crisi - X Vai su X
Spagna, crolla edificio nel centro di Madrid: soccorsi sul posto - Un edificio è crollato nel centro di Madrid, secondo quanto riportato martedì dal quotidiano El Pais. Da tg24.sky.it
Ci sono quattro persone disperse dopo il crollo di un palazzo in ristrutturazione nel centro di Madrid - A Madrid, in Spagna, ci sono quattro persone disperse dopo che intorno alle 13 è crollato il tetto di un palazzo di cinque piani che stava venendo ristrutturato nel centro della città. Scrive ilpost.it