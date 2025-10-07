Spaghetti Colosseo Festival a Jazz & Image
Nasce lo Spaghetti Colosseo Festival a Jazz & Image, un appuntamento che celebra l’anima del Lazio attraverso l’incontro tra enogastronomia di qualità, musica jazz dal vivo e momenti culturali. L’appuntamento, iniziato il primo weekend di ottobre, prosegue da venerdì 10 a domenica 12.Degustazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Buongiorno amici della Pro Loco! Roma non è solo la città del Colosseo e della pasta alla carbonara, è anche la patria del doppiaggio e di quelle voci che hanno reso immortali i nostri film preferiti. Voci che non si vedono, ma che ci entrano dentro e ci resta Vai su Facebook
La Rieti Jazz Orchestra al Live@Colosseo Festival 2025 - Il concerto “Swing all’Italiana” nell’ambito della rassegna We Love Big Band. Come scrive rietinvetrina.it
Torino Jazz Festival, apre Enrico Rava il 23 aprile al Colosseo - La tredicesima edizione del Torino Jazz Festival si svolgerà dal 23 al 30 aprile con un'anteprima diffusa nei jazz club della città a partire dal 15 aprile. Scrive ansa.it