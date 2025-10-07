Spada azzurra al lavoro a Formia | collegiale in vista della Coppa del Mondo

Dal 13 al 17 ottobre 32 atleti, equamente divisi tra uomini e donne, si alleneranno al Centro CONI “Bruno Zauli” per preparare l’avvio della stagione a Vancouver Prende il via a Formia la nuova stagione della spada italiana. Presso il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli”, dal 13 al 17 ottobre, si terrà il primo allenamento collegiale 20252026 per le squadre femminili e maschili in vista della Coppa del Mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it