Spaccio selvaggio a San Donato l’incubo dei pendolari | La stazione è pericolosa
SAN DONATO – “ Continui episodi di spaccio alla stazione ferroviaria di San Donato. Si aumentino i controlli, anche per non disincentivare l’uso del treno”. La richiesta arriva dal Comitato pendolari del Sud Milano e del Lodigiano, che da tempo rimarca la necessità di sorvegliare gli scali ferroviari della tratta San Donato-San Zenone, per garantire più sicurezza ai viaggiatori contrastando fenomeni come compra-vendite di droga, aggressioni e attraversamento dei binari a piedi. “Ci troviamo a segnalare, per l’ennesima volta, lo spaccio che avviene a qualunque ora del giorno alla fermata Trenord di San Donato Milanese, direttamente sulla banchina – attaccano i rappresentanti dei pendolari -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
spaccio - selvaggio
