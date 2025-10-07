Spaccio in Bolognina | 18enne arrestato

Bolognatoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un arresto per droga nel quartiere della Bolognina. Stavolta i carabinieri hanno arrestato un 18enne italiano con precedenti di polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Il giovane è stato individuato dai militari della stazione di Bologna Navile mentre si trovava. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

