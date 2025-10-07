spacciatore armato cerca di sfuggire alla polizia ma cade e viene arrestato

Città di Castello (Perugia), 7 ottobre 2025 – Spacciatore ciclista scappa in bici dalla Polizia con un borsone dove nascondeva un'arma e droga, ma è finito a terra ed è stato bloccato dagli agenti. L'episodio si è verificato a Città di Castello (Perugia), in manette un 64enne, cittadino italiano, accusato di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, durante normali controlli, gli agenti hanno notato, un uomo che, a bordo di una bicicletta elettrica, portava con sé una borsa di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

