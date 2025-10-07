Spacciatore armato cerca di sfuggire alla Polizia ma cade e viene arrestato
Città di Castello (Perugia), 7 ottobre 2025 – Spacciatore ciclista scappa in bici dalla Polizia con un borsone dove nascondeva un'arma e droga, ma è finito a terra ed è stato bloccato dagli agenti. L'episodio si è verificato a Città di Castello (Perugia), in manette un 64enne, cittadino italiano, accusato di ricettazione, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, durante normali controlli, gli agenti hanno notato, un uomo che, a bordo di una bicicletta elettrica, portava con sé una borsa di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spacciatore - armato
Catania, tenta rapina in un ufficio postale armato di coltello: arrestato 36enne #arresto #catania #coltello #ladro #posta #rapina - facebook.com Vai su Facebook
VIDEO - Spaccio a Bari, Palo e Bitonto: 8 arresti tra gli Strisciuglio. Raid armato a Japigia contro clan rivale - X Vai su X
Spacciatore armato cerca di sfuggire alla Polizia, ma cade e viene arrestato - E’ successo a Città di Castello, un 64enne è finito in manette. Lo riporta msn.com