Soulé può essere convocato in Nazionale? L’agente apre alla clamorosa opportunità per l’ex Juve | ci sono importanti novità

Soulé può essere convocato in Nazionale? Le dichiarazioni dell’agente che aprono a quest’opportunità per la Juve. Una bomba di mercato che riguarda le Nazionali. Matías Soulé, ex talento della Juventus e oggi stella della Roma, potrebbe vestire la maglia azzurra. A lanciare la clamorosa indiscrezione è il suo agente, Martin Guastadisegno, che in un’intervista a LaRoma24.it ha espresso tutta la sua frustrazione per la mancata convocazione del suo assistito da parte dell’Argentina. PAROLE – «Matias sta lavorando tanto per la nazionale, è l’unico dei giovani argentini che non ha ancora avuto la possibilità di giocare un minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

