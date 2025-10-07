Sotto il Monte celebra San Giovanni XXIII ricordando l’apertura del Concilio Vaticano II

Sotto il Monte si prepara a vivere la Solennità di San Giovanni XXIII, che la Chiesa celebra ogni anno l’11 ottobre, data che coincide con il sessantatreesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II. Quest’anno la ricorrenza assume un significato particolare, perché sarà la prima Solennità guidata dal nuovo rettore e parroco di Sotto il Monte, Monsignor Giulio Albani. Papa Francesco ha voluto che proprio l’11 ottobre la Chiesa celebrasse la memoria liturgica di Giovanni XXIII, il Pontefice che con coraggio aprì le porte al Concilio e con il suo magistero segnò una stagione di rinnovamento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sotto il Monte celebra San Giovanni XXIII ricordando l’apertura del Concilio Vaticano II

