"Ogni iniziativa che ne metta al centro la valorizzazione avrà il pieno supporto della nostra amministrazione". L’assessora al centro storico Stefania Bondavalli apre ad un interesse – anche in maniera indiretta – sulle sorti dello storico edificio. "Confermo – ammette – che è stato avviato un confronto con i titolari del fabbricato che ospitava la Banca d’Italia. Come amministrazione comunale riteniamo infatti che si tratti di un immobile significativo, sia per la sua collocazione in pieno centro storico sia per il suo valore storico e artistico. Ribadiamo dunque, come abbiamo già fatto coi proprietari del palazzo, che ogni iniziativa che ne metta al centro la valorizzazione avrà il pieno supporto della nostra amministrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sosterremo ogni iniziativa per valorizzarla"