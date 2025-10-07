Sosterremo ogni iniziativa per valorizzarla
"Ogni iniziativa che ne metta al centro la valorizzazione avrà il pieno supporto della nostra amministrazione". L’assessora al centro storico Stefania Bondavalli apre ad un interesse – anche in maniera indiretta – sulle sorti dello storico edificio. "Confermo – ammette – che è stato avviato un confronto con i titolari del fabbricato che ospitava la Banca d’Italia. Come amministrazione comunale riteniamo infatti che si tratti di un immobile significativo, sia per la sua collocazione in pieno centro storico sia per il suo valore storico e artistico. Ribadiamo dunque, come abbiamo già fatto coi proprietari del palazzo, che ogni iniziativa che ne metta al centro la valorizzazione avrà il pieno supporto della nostra amministrazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sosterremo - ogni
Unitevi all’Intensivo di Illuminazione di ottobre. Chiamate Sabrina Piazza per sapere qualcosa in più. Noi, come per ogni Intensivo, saremo presenti invisibili e silenti. E vi sosterremo Come sempre sarà un’esperienza molto profonda e trasformativa. Vai su Facebook