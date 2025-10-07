Sostenibilità infrastrutture e sviluppo | ecco la dichiarazione d' intenti di Danese

BRINDISI - “Vogliamo promuovere una visione moderna dell'impresa, basata su sostenibilità, competenze e fiducia nel futuro. Solo insieme potremo rendere più forte e attrattivo il nostro territorio”. È questo la “dichiarazione d'intenti” di Giuseppe Danese, neo presidente di Confindustria Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: sostenibilit - infrastrutture

Il 23 ottobre l’appuntamento con la seconda giornata del ciclo Green & Net Zero Talk di RCS Academy “Infrastrutture e Mobilità del Futuro”, incentrato su sostenibilità, infrastrutture innovative e strategie di decarbonizzazione, con focus su smart city e automotiv Vai su Facebook

?Città, comunità e infrastrutture sostenibili – Il contributo degli edifici alla sostenibilità https://ift.tt/StvNyHX #evento #takethedate - X Vai su X

“Le vie dello sviluppo”, dichiarazione dell’Assessore Lepore. - “Le vie dello sviluppo non sono infinite, per questo stiamo puntando su sburocratizzazione della pubblica amministrazione, attrazione di investimenti, infrastrutture a rete e , quindi, su uno sviluppo ... Lo riporta regione.campania.it

Infrastrutture e sviluppo: due sfide per l’Italia - Sono le dorsali di un Paese, l’ossatura che può renderlo grande o arretrato, sono le infrastrutture che vanno dalle autostrade alle ferrovie, dalle reti di telecomunicazioni a quelle elettriche, ma ... Lo riporta repubblica.it