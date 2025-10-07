Sostenibilità infrastrutture e sviluppo | ecco la dichiarazione d' intenti di Danese

BRINDISI - “Vogliamo promuovere una visione moderna dell'impresa, basata su sostenibilità, competenze e fiducia nel futuro. Solo insieme potremo rendere più forte e attrattivo il nostro territorio”. È questo la “dichiarazione d'intenti” di Giuseppe Danese, neo presidente di Confindustria Brindisi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

