È tempo di sosta per le nazionali. Ecco quali sono i giocatori convocati dalle rispettive selezioni e quali rimangono a Milanello ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Sosta nazionali, chi resta a Milanello e chi va in Nazionale