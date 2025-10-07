Sosta nazionali chi resta a Milanello e chi va in Nazionale
È tempo di sosta per le nazionali. Ecco quali sono i giocatori convocati dalle rispettive selezioni e quali rimangono a Milanello ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ultimatum e esonero vicino: via alla sosta Nazionali, c’è il nome del sostituto
Ribaltone dopo due giornate: Spalletti in panchina dopo la sosta Nazionali
Allenamenti Inter, il programma per la sosta nazionali: sedute con l’U23 e 4 giorni liberi
Milan, Allegri resta solo a Milanello o quasi: ecco tutti i rossoneri in giro per il mondo - La serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali, anche i rossoneri sono impegnati: ecco chi sono i convocati. spaziomilan.it scrive
Pausa nazionali, a Milanello rimangono solo in cinque - A Milanello, in queste due settimane di pausa, rimarranno solo in cinque: Terracciano, Tomori, Odogu, Fofana e ... Da milannews.it