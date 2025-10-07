D i chi ci si può fidare davvero? Una magione spettacolare, isolata dal mondo, un gruppo di volti noti e un gioco psicologico dove l’inganno è l’unica regola per vincere. Questa è la premessa, carica di suspense, di The Traitors Italia, il nuovo reality show Prime Video in arrivo il prossimo 30 ottobre. Sotto la guida di Alessia Marcuzzi, i concorrenti si preparano a un’avventura dove le alleanze valgono tanto quanto i tradimenti e nulla è come sembra. Un esperimento sociale in piena regola. Alessia Marcuzzi: nuovo programma Rai, figli, marito. guarda le foto I concorrenti di The Traitors Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Sospetti, alleanze e pugnalate alle spalle. Il reality psicologico di Prime Video tra "leali" e "traditori"