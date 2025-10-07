Sospetti alleanze e pugnalate alle spalle Il reality psicologico di Prime Video tra leali e traditori
D i chi ci si può fidare davvero? Una magione spettacolare, isolata dal mondo, un gruppo di volti noti e un gioco psicologico dove l’inganno è l’unica regola per vincere. Questa è la premessa, carica di suspense, di The Traitors Italia, il nuovo reality show Prime Video in arrivo il prossimo 30 ottobre. Sotto la guida di Alessia Marcuzzi, i concorrenti si preparano a un’avventura dove le alleanze valgono tanto quanto i tradimenti e nulla è come sembra. Un esperimento sociale in piena regola. Alessia Marcuzzi: nuovo programma Rai, figli, marito. guarda le foto I concorrenti di The Traitors Italia. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: sospetti - alleanze
Droni sospetti, riapre l'aeroporto di Copenaghen ma chiude quello di Oslo. Decine di voli sospesiAvvistati "due o tre droni grandi" in Danimarca, decine di aerei dirottati verso altri aeroporti. Dopo ore lo scalo riapre, ma intanto un drone è segnalato sulla capital Vai su Facebook