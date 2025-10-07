Sospettato di radicalizzazione islamica minorenne collocato in comunità

MONTEPULCIANO – Minorenne sospetto di radicalizzazione e vicino al terrorismo islamico collocato in comunit à. Questa mattina, in provincia di Siena, la Digos della questura di Firenze e la stazione dei carabinieri di Montepulciano hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunita?, emessa dal Gip del tribunale per i minorenni di Firenze, Maria Serena Favilli, su richiesta del procuratore Roberta Pieri e del sostituto procuratore della al medesimo tribunale, Giuseppina Mione, nei confronti di un ragazzo tunisino di 15 anni, indagato per i reati di arruolamento con finalita? di terrorismo internazionale e per porto di armi o oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it