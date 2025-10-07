Sospese per un like social giudice annulla la sanzione | C’è il diritto di critica
Reggio Emilia, 7 ottobre 2025 – “Due lavoratrici mettono un like ad un post su Facebook (nel quale una dipendente si lamentava dei nuovi contratti poco rispettosi verso le esigenze delle donne) e Coop Alleanza 3.0 infligge loro una sanzione di due giorni di sospensione dal lavoro”. Lo scrive la Filcams Cgil provinciale in una nota spiegando che si chiude ora il percorso giudiziario e non (prima di rivolgersi al Giudice le lavoratrici avevano promosso un tentativo di conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia) che ha visto le lavoratrici richiedere e ottenere l’annullamento della sanzione comminata da Coop Alleanza 3. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
