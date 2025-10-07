Sospesa per lasciare spazio La Notte nel Cuore cancellata in una settimana memorabile | cosa sta succedendo

Colpo di scena nel palinsesto serale: per la settimana entrante, “La Notte nel Cuore” rischia di essere temporaneamente sospesa per dare spazio a un evento sportivo, un match oppure una trasmissione collegata. Una decisione che ha preso alla sprovvista i fan, abituati a seguire la soap in un appuntamento fisso, e che rende la settimana “memorabile” per assenza inattesa. Secondo le anticipazioni, la rete starebbe valutando di sostituire l’episodio serale con la diretta di un evento sportivo — probabilmente una partita internazionale — oppure con uno speciale di intrattenimento collegato. In questo modo, la soap verrebbe rimossa temporaneamente dal palinsesto domenicale, salvo tornare in onda la settimana successiva con un nuovo slot o una collocazione alternativa. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it