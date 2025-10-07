Sorsi di storie - microfestival da prospero
SORSI DI STORIEUn Festival dove il vino diventa il filo conduttore di racconti, note e creatività. Eventi per tutte le età che intrecciano cultura, gusto e gioco. Jazz dal vivo intervallato da letture brevi dedicate alla letteratura enologica; arie d'opera a colazione; vini abbinati a testi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: sorsi - storie
Racconti al bancone: sorsi di storie e di birre - https://go.shr.lc/46OsVhM via @Shareaholic #lecce #birre - X Vai su X
Sorsi di Sud: tappa finale. Il percorso che, con le sue storie, ha raccontato luoghi, vigne e viticoltori con i loro vini e le loro fatiche e passioni, trova nel Convento San Giuseppe a Cagliari la sua tappa finale. Venerdì 19 settembre sarà una serata dedicata al racc - facebook.com Vai su Facebook
Sorsi di Storie micro festival - Un Festival dove il vino diventa il filo conduttore di racconti, note e creatività. Segnala blogsicilia.it